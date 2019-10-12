Управление образования ЗАТО г. Североморск готовится к переходу на обучение школьников в одну смену

Депутаты представительного органа власти флотской столицы занимаются не только нормотворческой деятельностью, но и вникают во все процессы, происходящие в ЗАТО г.Североморск. Свидетельство тому – заседание постоянной депутатской комиссии, которое провёл председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, в ходе которого перед ними выступила начальник Управления образования ЗАТО г. Североморск Юлия Гладских, рассказавшая о проблемах, которые переживает система образования и путях их решения.

В 2021 году в Североморске должна вступить в строй новая современная школа на 1200 мест. Это положительное для города событие, которое позволит перейти на обучение школьников в одну смену, поставило перед Управлением образования вопросы о комплектовании образовательного учреждения педагогическими кадрами. На 1 сентября 2019 года в североморских образовательных учреждениях было 23 вакансии педагогов. Правда, благодаря предпринятым мерам, их удалось сократить до 14. Но, с переходом от двухсменного обучения к одной смене, появится проблема скрытых вакансий. Ведь многие педагоги работали в две смены.

Чтобы успешно решать возникающие в системе образования проблемы, при Управлении образования флотской столицы создан временный творческий коллектив, который путем мозгового штурма разрабатывает и претворяет в жизнь практические меры, нивелирующие сложности и трудности в подборе квалифицированных кадров, организации учебного процесса.

В частности, ведётся постоянная работа с центрами занятости Североморска и областного центра, открыт банк вакансий в МБУ «Информационно-методический центр». С 1 января 2020 года будет открыт конкурсный набор педагогов в новую школу.

Управлением образования ведётся предметная работа с вузами, заключаются соглашения о сотрудничестве. 24 октября в Североморск приедут руководители Мурманского педагогического колледжа, в котором обучаются 17 североморцев.

Министерство образования Мурманской области направило документы о включении Североморска в программу «Земский учитель».

По согласованию с главой ЗАТО г.Североморск Владимиром Евменьковым специалисты Управления образования выедут в командировки в города, где имеются гуманитарные вузы с целью привлечения молодых специалистов для работы в школах Североморска. Среди преимуществ, которые им обещают – повышенная зарплата, отпуск летом, продолжительностью 80 суток, работа в одну смену, бесплатный проезд в отпуск - один раз в два года. Кроме этого, педагоги в Североморске будут обеспечиваться служебным жильём.

Благодаря предпринимаемым мерам за три года удалось привлечь для работы в Североморске 41 педагога.

Затронула Юлия Гладских и тему репетиторства, обратив внимание родителей на то, что зачастую они впустую тратят деньги, надеясь на получение их детьми дополнительных знаний. В реальности лишь немногие педагоги являются членами предметных комиссий, не все они могут похвастаться тем, что реально подготовили школьников к ЕГЭ. Даже если педагог всего лишь год не работал в школе, он уже не сможет предметно и качественно готовить школьника к сдаче ЕГЭ. Но платить репетиторам или нет – дело родителей.

Депутаты задали Юлии Гладских много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы, высказали свои конкретные предложения. По итогам совещания создана рабочая группа, которая проанализирует ситуацию, выработает конкретные рекомендации и предложения, с которыми обратится в Мурманскую областную Думу.