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Мурманская область. Арктика02.05.18 15:28

Управление по вопросам миграции Мурманской области предупреждает об ответственности за фиктивные браки с иностранцами

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области выявляются случаи заключения иностранными гражданми фиктивных браков с российскими гражданами в целях получения возможности оформления разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты.

В дальнешем вышеназванное разрешение используется для получения вида на жительство и приобретения гражданства Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» в случае признания судом такого брака недействительным все ранее выданные разрешительные документы аннулируются, а решения о приобретении гражданства Российской Федерации подлежат отмене.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан России, что в случае привлечения иностранного гражданина к уголовной ответственности за преступление против общественной безопасности, принимающая сторона данного иностранного гражданина также подлежит уголовной ответственности.

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