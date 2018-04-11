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Мурманская область. Арктика11.04.18 16:19

Управление Росгвардии по Мурманской области – важный элемент системы комплексной безопасности нашего арктического региона – Марина Ковтун

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области является важным элементом системы комплексной безопасности арктического региона, заявила сегодня губернатор Марина Ковтун в ходе смотра одного из этапов тактико-специального учения подразделений Росгвардии в районах Крайнего Севера, которое проходит в Мурманске под руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова.

Региональное управление Росгвардии полностью интегрировано в общую систему управления регионом, его руководство включено в составы всех областных совещательных органов по вопросам безопасности, между областным правительством и управлением Росгвардии налажены подлинно партнёрские отношения, отметила глава региона Марина Ковтун.

«Мурманская область – особый регион, который имеет стратегическое значение для страны. Близость границы, размещение множества военных, ядерных, промышленных и прочих опасных объектов предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности и правопорядка. С этими задачами гвардейцы справляются отлично. Очень результативно осуществляется контроль антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса области», – подчеркнула Марина Ковтун.

В эти дни Федеральная служба войск национальной гвардии проводит в Мурманске экспериментальное учение, в ходе которого будет проверена система управления войсками в ходе решения задач, стоящих перед ведомством, по участию в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране важных государственных объектов, контролю за оборотом оружия. Как сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов, основная задача учения – это отработка совместных действий с региональными властями и правоохранительными структурами. Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ отметил хорошую слаженность действий личного состава и высокую боевую выучку.

В ходе учения руководством войск особое внимание уделяется вопросам организации повседневной деятельности подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, а также применения подразделений войск национальной гвардии в обеспечении безопасности объектов Росатомфлота.

В масштабном учении принимают участие подразделения спецназа, морских и авиационных частей, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы Северо-Западного округа ВНГ РФ, центра спецназа «Витязь», СОБР «Рысь», СОБР «Терек» управления Росгвардии по Чеченской Республике.

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