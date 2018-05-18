Управление Роспотребнадзора принимает участие в работе горячей линии по вопросам организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях

В преддверия окончания учебного года и начала летних каникул управление Роспотребнадзора по Мурманской области принимает участие в работе организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) тематической горячей линии по вопросам организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях.



Основной вопрос тематической горячей линии - качество и безопасность детского питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.



В проведение горячей линии участвуют специалисты территориального отдела Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».



Всем заинтересованным лицам получить консультации, квалифицированный ответ можно, позвонив с 18 по 25 мая 2018 года по телефонам горячей линии: 8 81537 5 05 11, 8 81537 5 06 19.



Звонки принимаются по рабочим дням с 09.30 до 16.00 мск. Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 мск.



В ходе работы горячей линии также принимаются предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при подготовке к новому учебному году.

