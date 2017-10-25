Управление Росреестра по Мурманской области проведет День открытых дверей

Управление Росреестра по Мурманской области сообщает, что 25 октября 2017 года с 12.00 до 15.00 в отделении ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому округу (ул. Хлобыстова, д. 26) Управление Росреестра по Мурманской области и Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области проводят День открытых дверей.

Граждан проинформируют и проконсультируют по актуальным вопросам в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета.