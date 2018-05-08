Управление Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам несостоятельности (банкротства) граждан

11 мая 2018 года с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам несостоятельности (банкротства) граждан.

Специалисты Управления готовы предоставить гражданам актуальную информацию о том, в чем заключается процедура банкротства физического лица, в каком случае можно претендовать на такой статус и куда необходимо обращаться гражданину, принявшему решение об объявлении себя банкротом.

Вы можете задать интересующие вопросы по телефону (8152) 44-48-60.