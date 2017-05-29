Управляемость муниципальных предприятий должна стать ключевым вопросом для руководства муниципалитетов – Марина Ковтун

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун подняла проблему с отоплением в Зеленоборском.

Как напомнила глава региона, в посёлке за долги была отключена электрокотельная. Учитывая аномально холодную погоду нынешней весной, подобные события сегодня – это настоящее ЧП. В дело вмешались районная прокуратура и региональное министерство энергетики и ЖКХ, после чего работа котельной была восстановлена.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина сообщила, что находящееся в банкротстве муниципальное предприятие «Услуги ЖКХ» задолжало «КолАтомЭнергоСбыту» за потреблённую электрокотельной энергию более 39 млн рублей. Министерством 26 мая перечислено свыше 730 тысяч рублей субсидии на выпадающие доходы по теплу за первое полугодие 2017 года. После протеста прокуратуры 25 мая в 21.30 котельная подключена к энергоснабжению.

Как пояснила глава Зеленоборского Ирина Самарина, работа котельной продлена до 29 мая. Прокуратура поставлена в известность о возможных дальнейших отключениях.

Марина Ковтун отметила, что прокуратура защищает интересы граждан, в то время как руководство муниципалитета не может решить проблему управляемости МУПов – предприятий по определению муниципальных. Глава области поручила администрации Кандалакшского района и главе посёлка Зеленоборский решить проблему с банкротством муниципального предприятия до начала отопительного сезона 2017/18 годов. Кроме того, губернатор дала поручение Минэнерго Мурманской области взять текущую ситуацию в Зеленоборском на особый контроль; а также проанализировать положение дел в других муниципалитетах, чтобы не допустить аналогичных случаев.

«Муниципальные предприятия – полностью зона вашей ответственности, но как только наступает ЧП, власть субъекта включается – естественно, мы стоим на страже интересов людей и начинаем вести переговоры с ресурсниками. Почему этот вопрос до сих пор не стал для вас ключевым?», – обратилась губернатор к руководителям муниципалитетов.