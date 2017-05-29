ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Аквакультура – это созидательный трудВ Полярном полицейские изъяли из двух гаражей «экспозиции» оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.05.17 16:49

Управляемость муниципальных предприятий должна стать ключевым вопросом для руководства муниципалитетов – Марина Ковтун

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун подняла проблему с отоплением в Зеленоборском.

Как напомнила глава региона, в посёлке за долги была отключена электрокотельная. Учитывая аномально холодную погоду нынешней весной, подобные события сегодня – это настоящее ЧП. В дело вмешались районная прокуратура и региональное министерство энергетики и ЖКХ, после чего работа котельной была восстановлена.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина сообщила, что находящееся в банкротстве муниципальное предприятие «Услуги ЖКХ» задолжало «КолАтомЭнергоСбыту» за потреблённую электрокотельной энергию более 39 млн рублей. Министерством 26 мая перечислено свыше 730 тысяч рублей субсидии на выпадающие доходы по теплу за первое полугодие 2017 года. После протеста прокуратуры 25 мая в 21.30 котельная подключена к энергоснабжению.

Как пояснила глава Зеленоборского Ирина Самарина, работа котельной продлена до 29 мая. Прокуратура поставлена в известность о возможных дальнейших отключениях.

Марина Ковтун отметила, что прокуратура защищает интересы граждан, в то время как руководство муниципалитета не может решить проблему управляемости МУПов – предприятий по определению муниципальных. Глава области поручила администрации Кандалакшского района и главе посёлка Зеленоборский решить проблему с банкротством муниципального предприятия до начала отопительного сезона 2017/18 годов. Кроме того, губернатор дала поручение Минэнерго Мурманской области взять текущую ситуацию в Зеленоборском на особый контроль; а также проанализировать положение дел в других муниципалитетах, чтобы не допустить аналогичных случаев.

«Муниципальные предприятия – полностью зона вашей ответственности, но как только наступает ЧП, власть субъекта включается – естественно, мы стоим на страже интересов людей и начинаем вести переговоры с ресурсниками. Почему этот вопрос до сих пор не стал для вас ключевым?», – обратилась губернатор к руководителям муниципалитетов.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 230 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Департамент». Художественный сериал, 9 серия (16+)22:50«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:25«Главное – не бояться!». Художественный фильм (16+)03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюрДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года-PRO ВалютуКурс евро снизился на 30 копеек, доллара – почти на 5 копеекНефть дешевеет – рубль слабеет-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублейВ Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференция-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 маяВ Мончегорске совокупная плата граждан за коммунальные услуги снизится в среднем на 4% - Владимир Губинский-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения