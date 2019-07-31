Управляющая компания превысила меры воздействия на должника

В прокуратуру города Кандалакша с жалобой на действия ресурсоснабжающей организации, по введению ограничения предоставления коммунальной услуги, обратилась жительница Кандалакши. По результатам проведенной прокуратурой города проверки установлено, что в связи с образовавшейся задолженностью в размере 3319,09 рубля за коммунальную услугу - холодное водоснабжение, водоотведение, ресурсоснабжающей организацией были введены меры по приостановлению коммунальной услуги (водоотведение) путём установки ограничивающего устройства (заглушки) на индивидуальном отводе квартиры.

В уведомлении размещённом на обратной стороне счёта – извещении, в числе прочего, указано на то, что возобновление услуги водоотведения будет произведено после полной оплаты задолженности за потребленные услуги, а также после возмещения расходов, связанных с ограничением и восстановлением водоотведения, при этом стоимость работ по снятию/введению ограничения коммунальной услуги составляет 8565,42 рубля.

Само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной услуги. Действия исполнителя коммунальной услуги по приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.

Описанные выше и иные установленные в ходе проверки обстоятельства позволили прийти к выводу о том, что действиями ресурсоснабжающей организации нарушены требования соразмерности принятых мер по ограничению водоотведения, что недопустимо.

В адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.