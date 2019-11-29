Управляющей компании ООО «Первая УК» придётся отвечать за плохую очистку кровли

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка по факту получения 21 ноября текущего года мужчиной, 1952 года рождения, травмы в результате схода льда с крыши дома № 21 по улице Шмидта областного центра.

Проведенной проверкой установлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей при оказании услуг по очистке кровли указанного дома от снега и льда работниками управляющей компании ООО «Первая УК».

В связи с этим, прокуратурой округа в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.