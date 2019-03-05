Управляющей компании придётся отвечать за отсутствие бордюров и зелёных насаждений вокруг контейнерных площадок

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка в деятельности управляющих организаций по исполнению требований законодательства в сфере содержания контейнерных площадок многоквартирных домов.

Проверкой установлено, что на контейнерных площадках, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов № 12 по улице Воинов-Интернационалистов, № 52 по улице Жемчужная, № 18 по улице Строителей и № 6 по проспекту Сидоренко отсутствуют бордюры и зелёные насаждения (кустарники) по периметру площадок, что является нарушением требований пункта 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес генерального директора ООО «УК «Престиж» и ООО «УК «Уют» внесены представления.

В этот же день в отношении руководителей вышеуказанных управляющих компаний вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.4. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.