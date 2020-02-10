Управляющей компании в Заполярном указали на неисполнение жилищного законодательства в части уборки и вывоза снега с придомовых территорий МКД

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка исполнения жилищного законодательства в деятельности МУП «Жилищный сервис» МО г. Заполярный в части уборки и вывоза снега с придомовых территорий многоквартирных домов, пешеходных и проезжих частей улиц.

Осмотром установлены факты, свидетельствующие о том, что в управляющей организацией не в полной мере исполняются обязательства по зимней уборке снега и наледи.

Так, 29 января текущего года в ходе осмотра придомовых территорий г. Заполярный было установлено наличие своевременно невывезенных обледенелых залежей снега более 1,5 метра в высоту и 2 метров в ширину во дворах домов № 3 по пер. Советский, № 2 по ул. Ленина, № 7 по ул. Мира, № 2а по ул. Бабикова, №№ 22 и 3 по ул. Юбилейной, №№ 10а и 16 по ул. Космонавтов.

В ходе осмотра крыш и козырьков подъездов многоквартирных домов г. Заполярный установлено наличие свисающих снежных шапок на домах № 5 по пер. Советский; № 2, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 25, 37 по ул. Ленина; № 1 по ул. Сафонова; № 2а, 4, 5, по ул. Мира; № 5, 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Карла Маркса; № 5, 7, 9 по ул. Крупской; № 3, 5, 7, 8, 14а, 16 по ул. Бабикова, № 3, 4, 6, 20, 22 по ул. Юбилейной (козырьки); № 16 по ул. Космонавтов.

Также установлено наличие своевременно не вывезенных обледенелых залежей снега более 1,5 метра в высоту и 2 метров в ширину на перекрестке ул. Ленина и ул. Космонавтов, вдоль обочин по ул. Юбилейной; вдоль обочин по ул. Крупской, а также снежных валов вблизи домов № 8а, 12а по ул. Юбилейной, мешающих обзору водителей.

Указанные факты создают угрозу жизни и здоровью граждан, затрагивают их права на благоприятные и безопасные условия проживания.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора МУП «Жилищный сервис» МО г. Заполярный внесено представление об устранении нарушений, устранение которых находится на контроле прокуратуры района.