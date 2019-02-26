Управляющие компании флотской столицы игнорируют требования законодательства в части содержания общего имущества в многоквартирном доме

Прокуратурой города Североморска в рамках осуществления надзорных мероприятий за соблюдением законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан выявлены нарушения действующего законодательства. Проверкой специалистов Надзорного органа было установлено невыполнение требований законодательства в части содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также требования Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

К шести управляющим организациям приняты меры прокурорского реагирования за ненадлежащее содержание придомовой территории, выразившееся в неуборке снега и наледи с тротуаров у многоквартирных домов в Североморске, а также в непринятии мер по сбросу накопившегося на крышах домов снега.

В адрес управляющих организаций – нарушителей, прокуратурой города внесены представления, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении, а также решается вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушения законодательства к ответственности.