Управляющие компании города нацелены на уборку территорий и очистку кровель

В управлении Ленинского административного округа состоялось седьмое заседание штаба по контролю за работой УК. Всего в округе работает 31 организация, взявшая на себя обязательства по содержанию дворовых территорий.

– В Ленинском районе 736 домов, из них 136 – со скатными кровлями, поэтому сегодня было уделено особое внимание вопросу удаления сосулек и снежных шапок, – отметил заместитель начальника управления Ленинского административного округа Александр Матыленок. – Также актуальным остается вопрос посыпки придомовой территории в период оттепели, содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии.

Специалисты округа отмечают, что жилищники стали активнее посещать оперативные совещания, а заинтересованность в решении коммунальных проблем выросла.

С начала 2019 года проведено 197 проверок придомовых территорий округа. По результатам рейдов составлено 1 240 актов. Виновные лица привлечены к административному наказанию в виде штрафов на общую сумму более 5,5 миллионов рублей.

Напомним, штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей. Таким образом, должностное лицо заплатит штраф из своих средств, а не из денег жильцов.

Уборка дворовых территорий – прямая ответственность управляющих компаний перед жителями. Стоит отметить, что собираемость платежей за содержание и ремонт общедомового имущества превышает 90 процентов. Это очень хороший показатель, поэтому УК должны выполнять свою работу качественно.

Заседания штабов проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы.