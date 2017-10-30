Управляющие компании лишатся «кормушки»

Ведомство, курирующее вопросы строительства и ЖКХ, разработало проект закона о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, без участия управляющих компаний (УК), пишет газета «Известия». По новому предложенному Минстроем документу одновременно с этим вводится типовая форма единого платёжного документа.

В Министерстве строительства и ЖКХ газете заявили, что законопроект уже получил согласование от заинтересованных ведомств. В то же время в пресс-службе выразили надежду, что депутаты нижней палаты парламента (Госдумы) поддержат это предложение и рассмотрят документ уже в текущую осеннюю сессию.

Издание напоминает, что дебиторская задолженность по ЖКХ во втором квартале 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. Однако в Минстрое подчеркнули, что «объём задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей».

Всего в первые шесть месяцев 2017 года долги за услуги ЖКХ выросли на 20% - до 1,2 трлн рублей, публикует данные Росстат. В прошлом 2016 году на принудительном исполнении у приставов о взыскании долгов находилось свыше 4 млн исполнительных производств.