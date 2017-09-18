Управляющие компании Мурманской области не размещают на официальном сайте отчёты об исполнении договоров управления многоквартирными домами

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска по результатам мониторинга официального сайта в сети интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (www.reformagkh.ru), в деятельности 5 управляющих организаций выявлены нарушения требований Стандарта раскрытия информации, утвержденного постановлением правительства РФ от 23.09.2010 № 731.

Самым распространенным нарушением требований Стандарта является неразмещение на официальном сайте отчётов об исполнении управляющей компанией договора управления многоквартирными домами.

Также в ходе мониторинга в действиях двух управляющих организаций ООО УК «МончаЖилСервис» и ООО «УЮТ» выявлены нарушения требований пункта 16 Стандарта, согласно которому изменения, внесенные в раскрытую информацию, подлежат опубликованию на официальном сайте в интернете в течение 7 рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.

Вместе с тем, как показала проверка, указанные управляющие организации сведения об изменениях, касающихся смены руководства компаний, до настоящего времени на официальном сайте не разместили.

По результатам проверки прокуратурой округа руководителям 5 управляющих компаний внесены представления об устранении выявленных нарушений.