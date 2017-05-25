Управляющие компании Мурманской области поддержали проведение акции Международный день соседей

26 мая в России будет отмечаться Международный день соседей. К проведению всероссийской акции присоединилась и Мурманская область – её поддержали 24 организации, осуществляющих управление многоквартирными домами. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах в процесс управления многоквартирными домами, является одним из наиболее актуальных вопросов для решения практических задач в этой сфере.

В рамках акции управляющие организации планируют провести День открытых дверей, а также совместно с советами многоквартирных домов и активными гражданами организовать мероприятия, направленные на облагораживание многоквартирных домов и прилегающих к ним земельных участков.

В акции также примут участие представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Так, 26 мая начальник инспекции примет личное участие в плановых мероприятиях ООО «МУЖСК» в районе многоквартирного дома № 60 по улице Капитана Орликовой в Мурманске, начало в 14.00. Заместители начальника инспекции проведут совместно с управляющими организациями ООО «Севжилсервис» (г.Мурманск, ул. Инженерная, 6) и ООО «Октябрьское ЖЭУ, ООО «Октябрьское-ЖЭУ» (г. Мурманск, ул. Капитана Тарана, 9), 26 мая в 10.00 День открытых дверей.