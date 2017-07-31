Управляющие компании Мурманской области заставляет работать ГЖИ

Поморник Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл, Комментарий к новости: Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России

Vbnzq Посмотрел эти красивые фотографии, и что-то мне стало грустно и противно. Я понимаю, что царю нашему во Кремле скучно, да и многочисленным енералам захотелось побренчать цацкам на потешном параде. А в Комментарий к новости: Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России