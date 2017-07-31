Мурманская область. Арктика31.07.17 10:44
Управляющие компании Мурманской области заставляет работать ГЖИ
Инспекторы Государственной жилищной инспекции Мурманской области провели контрольные проверки исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений.
Так, согласно предписанию ГЖИ, управляющей организацией ООО «Севжилсервис» выполнена замена кровельных свесов со стороны дворового фасада дома по адресу: Арктический переулок, 12 в Мурманске, а также произведена частичная замена шиферных листов.
ООО «УК «Феникс Кандалакша» осуществила ввод в эксплуатацию общедомового прибора учёта холодной воды по адресу: ул. Горького, 8а
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Последние комментарии
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
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Vbnzq
30.07.17 16:31
Посмотрел эти красивые фотографии, и что-то мне стало грустно и противно. Я понимаю, что царю нашему во Кремле скучно, да и многочисленным енералам захотелось побренчать цацкам на потешном параде. А в
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MargaritAB
29.07.17 10:38
Сейчас любое сообщение необходимо проверять и проверять, так как писаки услышат звон и начинают треньдеть, не понимая сути. Лишь бы прокукарекать. Так и с кладом в Зеленоборском, а сенсация началась с
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