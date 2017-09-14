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Мурманская область. Арктика14.09.17 16:50

Управляющие компании на контроле города

Сегодня специалисты Управления Октябрьского административного округа провели традиционный рейд, направленный на проверку качества работы управляющих организаций — именно они отвечают за чистоту мурманских дворов, соблюдение графика вывоза мусора, состояние общедомового имущества. На этот раз объектом внимания стали контейнерные площадки на улице Тарана. Помимо регулярных плановых рейдов, комиссии проверяют коммунальщиков и по жалобам горожан. По фактам обращений обязательно проводятся проверки, все нарушения фиксируются.

— Жители Октябрьского округа часто жалуются на переполненные контейнеры, невывоз крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов, — рассказал заместитель начальника Управления Октябрьского административного округа Александр Боянжу. — Из-за больших долгов УК какое-то время мусор на улице Тарана не вывозили. При непосредственном участии администрации города были проведены неоднократные переговоры с управляющими организациями. На сегодняшний день большая часть мест сбора ТБО обслуживается в соответствии с графиком.

Однако последствия того, что контейнерные площадки были переполнены, остались — ограждения погнуты и сломаны, теперь управляющей компании придется восстанавливать эти конструкции.

Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве выполняемой жилищниками работы. После предупреждений и штрафов многие из них серьезнее относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

С начала 2017 года специалистами отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству только в Октябрьском округе было проведено 78 проверок, составлено 705 актов. На сегодняшний день на руководителей управляющих организаций наложено штрафов на сумму более 6 миллионов рублей.

 

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Последние комментарии

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