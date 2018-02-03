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Мурманская область. Арктика03.02.18 07:30

Управляющие компании «обкладывают красными флажками» законов

Во флотской столице продолжается практика проведения занятий в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев представляя начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области – главного государственного жилищного инспектора Мурманской области Алёну Кузнецову отметил, что необходимость проведения занятия вызвана изменениями в жилищном законодательстве, которые необходимо знать, как работникам сферы ЖКХ, управляющих компаний, так и потребителям коммунальных услуг. Такие встречи в Североморске стали традиционными.

Алёна Кузнецова подробно остановилась на последних изменениях в законах, регламентирующих деятельность управляющих компаний. В частности, теперь за грубые нарушения в работе управляющих компаний, а это несоответствующее обеспечение безопасности и комфортных условия проживания, дома, находящиеся на их обслуживании, будут отзываться без решения судов и передаваться другим управляющим компаниям.

Будет ужесточена проверка протоколов собраний жильцов многоквартирных домов. С 1 января 2018 года если в квитанциях будет допущено нарушение размера платы за коммунальные услуги, то исполнитель услуг заплатит штраф в размере 50% начисления в пользу потребителя услуг.

Отныне компания-банкрот не сможет управлять многоквартирными домами. Дома будут выведены из-под управления и переданы другой управляющей компании. В Мурманской области 6 таких компаний-банкротов. 

Будет пресечена деятельность управляющих компаний с одинаковыми названиями. В 2014 году в Мурманске жители 300 домов получали двойные квитанции.

Советам многоквартирных домов предоставлена возможность через два года работы пролонгировать свою деятельность.

Управляющим компаниям лицензии будут выдаваться на 5 лет, а продлеваться только после тщательного анализа итогов её деятельности.

Алёна Кузнецова ответила на вопросы присутствующих и посоветовала, при возникновении проблем с деятельностью управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, обращаться в Госжилинспекцию.

 

 

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