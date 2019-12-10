Управляющие компании оправдываются, заявляя, что не могут быстро убирать снег из-за отсутствия техники и персонала

За чистоту дворов отвечают управляющие компании. Они должны регулярно, согласно графику работ, очищать от снега дворовую территорию, содержать в порядке дома. К сожалению, с этими обязанностями справляются не все. Стандартные нарушения: неубранная придомовая территория, наледь на козырьках подъездов и кровле домов.

Для борьбы с нерадивыми коммунальщиками регулярно проводятся рейды по проверке работы УК. Сегодняшнюю проверку специалисты управления Ленинского округа совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска начали с придомовой территории дома № 26 по улице Сафонова.

– Сегодня мы видим, что выданное на прошлой неделе уведомление не выполнено. То есть, содержание придомовой территории, выступающих элементов фасада и кровли не соответствует норме. Отдельных замечаний заслуживает состояние подъездных путей, контейнерной площадки, – рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского административного округа Павел Саенко. – Управляющей организации будет выписан штраф.

– Одной из причин некачественной уборки снега УК называют отсутствие техники и персонала, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Однако это не может являться оправданием. Жители домов не должны думать за управляющую компанию о том, как подготовиться к зиме. Заботиться о технике, договорах подряда и других моментах надо заранее.

Помимо регулярных плановых рейдов, комиссии внепланово проверяют коммунальщиков по жалобам горожан. По фактам обращений обязательно проводятся проверки, фиксируются нарушения.

За прошедший период 2019 года специалистами управления округа проведено 203 проверки придомовых территорий. Составлено 1292 акта и 406 протоколов об административных правонарушениях. Виновным лицам выписаны штрафы на общую сумму более 6 миллионов рублей. Штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций.