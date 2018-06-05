Управляющие компании под контролем, но необходима активная позиция и жителей домов

Городские власти строго контролируют работу управляющих компаний. Проводятся регулярные плановые и внеплановые рейды. Все выявленные нарушения фиксируются, а виновные привлекаются к ответственности.

Сегодня проверку проводили сотрудники Ленинского административного округа. Вместе со специалистами администрации в рейде приняли участие депутаты Совета депутатов города Мурманска, а также представители управляющей компании.

– Подобные инспекции очень важны. Сразу видна проблематика, есть возможность на месте решить насущные вопросы, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Жители должны чётко понимать, что именно они хозяева своего жилья и придомовой территории, только с их помощью мы сможем навести порядок в городе.

Стоит отметить, что с начала этого года только специалистами Ленинского округа было проведено 73 плановых и внеплановых проверок работы УК, составлено 456 акта. Ответственным лицам, руководящим управляющими компаниями, назначено штрафов на сумму 1 млн. 653 тысячи рублей.

Напомним, если управляющая организация не выполняет свои обязательства по содержанию многоквартирных домов, горожане могут пожаловаться в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.