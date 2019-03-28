Управляющие компании Североморска только за один день заработали чёртову дюжину предписаний

13 предписаний было выдано управляющим компаниям по итогам рейда в Североморске, который по поручению руководителя муниципалитета Владимира Евменькова провели сегодня первый заместитель главы ЗАТО Эдуард Миронов и заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова совместно с муниципальным жилищным контролем. Замечания касались уборки придомовых территорий и неочищенных от снега и наледи.

В поездке рабочей группы было несколько адресов - это придомовые территории, где сегодня по графику была заявлена механизированная уборка снега, а также те адреса, откуда поступили жалобы и обращения жителей. Предписания участники рейда выносили на месте.

Инспекция сегодня побывала во дворах на улицах Сафонова, Сгибнева, Корабельная, Северная Застава, Гвардейская, Авиаторов. Проверки согласно особого распоряжения главы ЗАТО г.Североморск будут проводиться ежедневно. Замечания и пожелания жителей города — в приоритете. С ними можно обращаться в администрацию ЗАТО г.Североморск, Совет депутатов, муниципальный контроль, интернет приемную на официальном сайте администрации, также можно отправить смс главе на номер +7-911-320-18-48.

Весенняя уборка в ЗАТО зависит не только от руководства города, депутатского корпуса и коммунальных служб, но и от самих горожан. Никто не заставляет брать в руки лопаты. А вот убрав личный автомобиль, чтобы снегоуборочная техника смогла расчистить территорию, получите результат качественной работы - чистый двор без снежной каши и наледи.