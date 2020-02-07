Управляющие компании в Мончегорске не справляются с уборкой снега

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка деятельности управляющих компаний на территории г. Мончегорска. Она показала, что здания и дворы значительного количества домов на территории города не в полной мере соответствуют требованиям закона.

Так, управляющими компаниями ненадлежащим образом производится очистка крылец и дворов от снега и льда, не в полной мере производится посыпка пешеходных зон песком. Также несвоевременно очищаются от наледи и сосулек кровли многоквартирных домов, козырьки подъездов. Во многих домах отсутствует либо не функционирует освещение крыльца и подъездов. Допускается свал убранного снега на деревья и кустарники, что влечёт их повреждение. Недостаточно внимания уделяется санитарному состоянию контейнерных площадок.

В связи с указанными нарушениями прокурором в адрес руководителей управляющих компаний внесено 5 представлений об устранении нарушений закона.