Управляющие организации Мончегорска не обеспечивают надлежащее содержание контейнерных площадок

Прокуратурой города Мончегорска в связи с переходом Мурманской области на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами проведена проверка исполнения законодательства в указанной сфере. В ходе её были выявлены нарушения закона в деятельности 4 управляющих организаций, не обеспечивших надлежащее содержание контейнерных площадок, в том числе, установку на них ограждений, своевременную их очистку от снега и льда, затрудняющего доступ к мусоросборникам.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором в адрес руководителей данных управляющих организаций внесены представления об устранении допущенных нарушений, привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой города.

Прокуратура города напоминает, что по вопросам некачественной или несвоевременной уборки дворов, контейнерных площадок и очистки кровель жители Мончегорска вправе обращаться в прокуратуру города (ул. Комсомольская наб., 52/9 в г. Мончегорске), администрацию города (просп. Металлургов, 37 в г. Мончегорске), ГЖИ Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18), а также в адрес руководителей управляющих организаций и ТСЖ (ТСН).