Банк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовыхПрезидент РФ подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.02.20 15:39

Управляющие организации прислушались к замечаниям

Сегодня в управлении Октябрьского административного округа города Мурманска состоялось заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих организаций. Напомним, штабы проходят дважды в неделю во всех районах города. На мероприятие приглашаются руководители обслуживающих организаций для оперативного реагирования на выявленные нарушения содержания придомовых территорий.

Сегодня особый акцент был сделан на очистке кровель от снега. В округе всего 835 жилых домов, из которых 328 имеют скатные кровли.

Как отмечают специалисты управления, по итогам рейдов за прошедшую неделю по вопросам механизированной уборки дворов серьёзных нареканий нет, также жилищники справляются с противогололёдной обработкой. Улучшились и результаты по ручной уборке, а вот к очистке крыш и козырьков подъездов замечаний достаточно. Особое внимание было уделено безопасности во время проведения этих работ. На некоторых объектах выявлены серьёзные нарушения, которые могут привести к травмам прохожих.

– Штабы являются очень действенным механизмом. Их работу нужно обязательно продолжать, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. – Ко мне обращаются жители района и многие жалуются на то, как организована система обратной связи во многих УК. Зачастую люди не могут дозвониться, а диспетчеры неохотно выслушивают и принимают информацию, в то же время на приемы к руководителю не попасть. Это очень важный момент, на который необходимо обратить внимание.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Max Silva4ev
07.02.20 12:26
Сам факт того, что закон о поправках в Конституцию вынесли на всеобщее голосование, что, кстати, не является обязательной процедурой, говорит о заинтересованности власти в широком обсуждении этого воп
Комментарий к новости:Наш регион вносит поправки в Конституцию РФ
Александр
07.02.20 01:56
Что еще за бред тут написан?! "от источника близкого"
Комментарий к новости:В ММБИ изобрели преступную схему по обогащению избранных?
Наталья
06.02.20 21:10
Почему только мурманчане? А другие бюджетники области?
Комментарий к новости:Сотрудники бюджетных организаций смогут отдохнуть на Чёрном море
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиБанк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовых-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 67 копеек, евро – почти на 55 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК оперативно-диспетчерское управление электроснабжением «Астер-2016» завершится до конца 2020 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыОсобый экономический режим Арктической зоны заработает уже в июле - Минвостокразвития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 371 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика