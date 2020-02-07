Управляющие организации прислушались к замечаниям

Сегодня в управлении Октябрьского административного округа города Мурманска состоялось заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих организаций. Напомним, штабы проходят дважды в неделю во всех районах города. На мероприятие приглашаются руководители обслуживающих организаций для оперативного реагирования на выявленные нарушения содержания придомовых территорий.

Сегодня особый акцент был сделан на очистке кровель от снега. В округе всего 835 жилых домов, из которых 328 имеют скатные кровли.

Как отмечают специалисты управления, по итогам рейдов за прошедшую неделю по вопросам механизированной уборки дворов серьёзных нареканий нет, также жилищники справляются с противогололёдной обработкой. Улучшились и результаты по ручной уборке, а вот к очистке крыш и козырьков подъездов замечаний достаточно. Особое внимание было уделено безопасности во время проведения этих работ. На некоторых объектах выявлены серьёзные нарушения, которые могут привести к травмам прохожих.

– Штабы являются очень действенным механизмом. Их работу нужно обязательно продолжать, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. – Ко мне обращаются жители района и многие жалуются на то, как организована система обратной связи во многих УК. Зачастую люди не могут дозвониться, а диспетчеры неохотно выслушивают и принимают информацию, в то же время на приемы к руководителю не попасть. Это очень важный момент, на который необходимо обратить внимание.