Управляющие организации устраняют выявленные Государственной жилищной инспекцией Мурманской области недостатки
Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 18 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.
По требованию инспекции управляющей организацией ООО «МУЖСК» восстановлена работоспособность кнопки лифта в доме 12 по ул. З. Космодемьянской, выполнен локальный ремонт кровельного покрытия в доме 17/1 по ул. Ломоносова и восстановлена нормативная температура горячей воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 35/1 по ул. Героев Рыбачьего в Мурманске.
Управляющей организацией ООО УК «Наш дом» восстановлена верхняя часть мусоропровода дома 71 по просп. Героев-североморцев в Мурманске.
ТСЖ «Полярная звезда» и ООО УК «Заполярный город» представили в инспекцию заключения о результатах технического диагностирования внутридомового газового оборудования домов 13 и 15 по ул. Гвардейская и дома 20 по ул. Коммуны в Мурманске, оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.
ООО УК «Наш общий дом» выполнило требования предписания отбить отслоившийся штукатурный слой фасада дома 24/26 по ул. Сафонова в Мурманске и установить сигнальные ленты.
Специалисты инспекции повели выездную проверку в отношении управляющей организации ООО УК «Заполярный город» и ООО «ЖЭК» - необходимо было восстановить нормативное давление холодной воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 11/2 по ул. Коминтерна и дома 19 по ул. С. Перовской в Мурманске. По результатам контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги восстановлено и соответствует нормативным требованием.
Управляющей организацией ООО «МГК» восстановлен равномерный прогрев приборов отопления в жилых помещениях дома 8 по ул. Пономарева в Мурманске.