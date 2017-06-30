Управляющим компаниям не дают отдыхать летом

Деятельность управляющих компаний находится на постоянном контроле властей областного центра. В рамках программы «Мурманск – город чистоты» специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета регулярно проводят плановые и внеплановые рейды по проверке работы коммунальщиков. В летний период особое внимание уделяется состоянию детских площадок, санитарной очистке дворов.

Специалисты отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского округа проверили состояние дворовых территорий рядом с домами №№ 5 и 7 по улице Чумбарова-Лучинского. Ранее управляющей организации, обслуживающей эти многоквартирные дома, было вынесено предупреждение о том, что детская площадка находится в ненадлежащем состоянии.

– Еженедельные проверки качества работы жилищных организаций дают положительные результаты, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Сегодня мы видим, что управляющая компания произвела косметический ремонт детской площадки, тем самым выполнив предписание.

Каждый собственник имеет право проверить, как расходуются средства жильцов на общедомовые нужды, и обратиться в правоохранительные органы с жалобой на их нецелевое использование. Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.