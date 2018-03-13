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Мурманская область. Арктика13.03.18 07:20

Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое состоялось вчера,  губернатор Марина Ковтун начала с темы корректировки суммы платы за отопление. Она напомнила, что оплата за тепло в области осуществляется в течение 12 месяцев равными долями. Корректировка по фактическому потреблению в конце года для многих становится сюрпризом, и проблема эта всплывает ежегодно.

О мерах, принимаемых для защиты прав граждан, о системных ошибках и о причинах перетопов и доначислений доложила руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова. Так, в числе системных ошибок при проведении перерасчётов главный жилищный инспектор региона назвала прибавление потерь через изоляцию и утечки к объёму энергии, потребленному через общедомовые приборы учёта. Выявлены также некорректная работа приборов учёта, несоответствие общей площади помещений сведениям ГУПТИ. Кроме того, на размер корректировки влияют показания индивидуальных приборов учёта горячей воды, наличие таких приборов во всех жилых и нежилых помещениях.

«Вернули потребителям по нашему предписанию более двух миллионов рублей», – сообщила Алёна Кузнецова.

Губернатор акцентировала внимание на необходимости проведения мониторинга потребления тепла ежемесячно. Проводить такой мониторинг и информировать население о его итогах в понятной форме должны управляющие компании. Ответственность за это должна быть прописана в уставах УК, на это следует обращать внимание при выдаче лицензий, подчеркнула Марина Ковтун. Руководство муниципалитетов губернатор нацелила на разъяснительную работу с управляющими компаниями о необходимости энергосбережения.

По итогам обсуждения губернатор дала ряд поручений. Органам местного самоуправления поручено составить графики оборудования приборами учёта воды квартир, находящихся в муниципальной собственности, создать и обеспечить работу комиссий по организации мероприятий по энергосбережению с привлечением управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

«Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению. Наладить мониторинг и анализ объёмов потребления тепла помесячно, чтобы для исполнителей коммунальных услуг малейшее отклонение объёма в большую сторону было поводом к действиям. Динамика объёмов потребления тепла должна постоянно отслеживаться управляющими организациями, а не быть для них «открытием» по итогам года», – сказала Марина Ковтун.

 

 

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