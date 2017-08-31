Ураган «Харви» незначительно влияет на курсы валют

Мировые цены на нефть слабо снижаются сегодня утром, так как трейдеры по-прежнему обеспокоены сокращением объёмов переработки этого сырья после урагана «Харви», свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы всё так же обеспокоены последствиями урагана в США, который обрушился на побережье Мексиканского залива. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас «Харви» находится в центральной части Луизианы.

На рынках сохраняются опасения касательно того, сможет ли сокращение запасов нефти в США компенсировать резкое снижение спроса на нее. Так, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, существенно не повлияли на котировки.

По данным министерства, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 августа, снизились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 457,8 миллиона баррелей. Аналитики же ожидали сокращения запасов только на 0,41%, или на 1,908 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным ведомства, увеличилась на 0,02%, или на 2 тысячи баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросла на 0,7 миллиона баррелей, составив 57,2 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,5805 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 15,01 копейки. К последней сделке30 августа доллар подрос на 2,05 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 54,79 копейки и составил 69,6528 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 1,78 копейки.