«Ураган» и «Форт» помогли экипажам кораблей Северного флота отразить воздушный налёт условного противника в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» в рамках сбор-похода разнородных сил Северного флота в Баренцевом море поразили воздушные цели зенитными ракетными комплексами.

По легенде учений группировка ударных сил флота была атакована средствами воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. Боевые расчеты кораблей успешно отразили атаку бортовыми средствами противовоздушной обороны - зенитными ракетными комплексами «Ураган» и «Форт».

Все ракеты-мишени, выпущенные малыми ракетными кораблями «Рассвет» и «Айсберг», были уничтожены.

Как сообщает пресс-служба СФ, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов высоко оценил умелые действия экипажей кораблей, задействованных в учении.

Сбор-поход кораблей Северного флота в Баренцевом море продолжается с 13 июня. На различных этапах в нем задействованы 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО. В процессе сбор-похода отрабатываются задачи нескольких зачетных тактических учений и совершенствуются действия экипажей кораблей в составе соединений.

Большая часть из спланированных боевых упражнений уже выполнена. На завершающем этапе проходят артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям в Баренцевом море.