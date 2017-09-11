ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Красота – великая сила, поэтому люди к ней стремятся во всех странахВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Возвращение домой, или Как пережить трудные времена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.09.17 10:24

Ураганы давят на доллар

Курс доллара поднимается к мировым валютам сегодня  утром на ослаблении геополитической напряженности вокруг ситуации с Северной Кореей, при этом инвесторы обращают свое внимание на возможные последствия урагана «Ирма» в США, свидетельствуют данные торгов.

Ранее ранки оказались под влиянием геополитического напряжения из-за ядерного испытания Северной Кореи. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

«Пока рано говорить о том, что опасность миновала; но можно с уверенностью сказать, что участники рынка теперь уверены, что ситуация не ухудшится, как случилось несколько недель назад», - приводит агентство «Рейтер» слова биржевого аналитика «Daishin Securities» Ли Кюнг-Мин.

При этом рынок внимательно следит за ураганом «Ирма». По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах. Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,1893 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 19,27 копейки. Однако к последней сделке 8 сентября  доллар снизился на 17,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, почти не изменился и составил 68,6901 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро упал на 34 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 357 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Зуева Елена Владиславовна
10.09.17 15:38
Здравствуйте, хочу обратиться к вам, т.к. живем в деревяшке. Зимой у нас был пожар, хорошо, что я не спала. Загорелась проводка в подъезде. После тушения электрик ничего не сделал, провода так и торчи
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Николай!
10.09.17 14:42
Я пришёл , на свой избирательный участок по месту жительства и регистрации, что бы проголосовать! Зашёл в гимназию№8, а там сказали у нас выборы не проходят! Как это понимать?(((( *** В Мурманске
Комментарий к новости:10 сентября идём голосовать
Галина
09.09.17 00:12
Мошенники ещё те..((( 3000руб взяли, база липовая г.Москва и Московская область... Позвонила в первый же день по указанному на сайте телефону, выслушали, что из 16 выбранных квартир ни один якобы влад
Комментарий к новости:В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:00«Хорошие новости». Информационная программа14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 17 копеек, а евро теряет 4 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика