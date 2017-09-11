Ураганы давят на доллар

Курс доллара поднимается к мировым валютам сегодня утром на ослаблении геополитической напряженности вокруг ситуации с Северной Кореей, при этом инвесторы обращают свое внимание на возможные последствия урагана «Ирма» в США, свидетельствуют данные торгов.

Ранее ранки оказались под влиянием геополитического напряжения из-за ядерного испытания Северной Кореи. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

«Пока рано говорить о том, что опасность миновала; но можно с уверенностью сказать, что участники рынка теперь уверены, что ситуация не ухудшится, как случилось несколько недель назад», - приводит агентство «Рейтер» слова биржевого аналитика «Daishin Securities» Ли Кюнг-Мин.

При этом рынок внимательно следит за ураганом «Ирма». По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах. Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,1893 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 19,27 копейки. Однако к последней сделке 8 сентября доллар снизился на 17,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, почти не изменился и составил 68,6901 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро упал на 34 копейки.