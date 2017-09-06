Ураганы на побережье США негативно сказываются на курсе доллара

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, так как спрос на энергоресурс остаётся пониженным на фоне медленного восстановления мощностей переработки на НПЗ в США после урагана «Харви», свидетельствуют данные торгов.

По данным Минэнерго США общее число нерабочих мощностей на НПЗ в США составляет 3,8 миллиона баррелей нефти в сутки, или 20% от переработки в стране, несмотря на возобновление работ на некоторых предприятиях. Другие НПЗ, включая завод «Marathon Oil Corporation» в Галвестон-Бей и НПЗ компании «Citgo» в Корпус-Кристи, по данным агентства Рейтер, работают не в полную силу.

Кроме того, агентство сообщает о приближении к Карибским островам нового шторма «Ирма», которому присвоена рекордная пятая категория.

«Пока существует угроза ещё одного урагана на побережье США, игроки будут осторожны на торгах», - приводит агентство слова аналитика банка «ANZ».

Рубль сегодня утром укрепляется к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже .

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,4876 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 36,27 копейки. К последней сделке 5 сентября доллар потерял 3,24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 22,93 копейки и составил 68,5489 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 1,86 копейки.