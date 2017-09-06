В Финляндии богатые мужчины в среднем живут на 10 лет дольше, чем бедныеРАМКИ ЗАКОНА: Спецмашина свалилась с «неба» на придомовой участок - ищите юриста!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.09.17 10:34

Ураганы на побережье США негативно сказываются на курсе доллара

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, так как спрос на энергоресурс остаётся пониженным на фоне медленного восстановления мощностей переработки на НПЗ в США после урагана «Харви», свидетельствуют данные торгов.

По данным Минэнерго США общее число нерабочих мощностей на НПЗ в США составляет 3,8 миллиона баррелей нефти в сутки, или 20% от переработки в стране, несмотря на возобновление работ на некоторых предприятиях. Другие НПЗ, включая завод «Marathon Oil Corporation» в Галвестон-Бей и НПЗ компании «Citgo» в Корпус-Кристи, по данным агентства Рейтер, работают не в полную силу.

Кроме того, агентство сообщает о приближении к Карибским островам нового шторма «Ирма», которому присвоена рекордная пятая категория.

«Пока существует угроза ещё одного урагана на побережье США, игроки будут осторожны на торгах», - приводит агентство слова аналитика банка «ANZ».

Рубль сегодня утром укрепляется к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже .

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,4876 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 36,27 копейки. К последней сделке 5 сентября доллар потерял 3,24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 22,93 копейки и составил 68,5489 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 1,86 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 108 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

VflentinaKomarova
06.09.17 13:18
А когда будет повышение, он что не сказал? С худого козла -хоть шерсти клок
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам, не охваченным майскими указами, повысят на 4% - Минтруд
Ирина
06.09.17 13:07
Какое ОГРОМНОЕ повышение!!! Теперь заживу.
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам, не охваченным майскими указами, повысят на 4% - Минтруд
Podozritelniy
04.09.17 21:29
Причина очередного пожара будет устанавливаться!!! Стандартная отговорка при ясном действии - экономим на разборке и вывозе мусора.
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Ночной пожар уничтожил очередную «деревяшку» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Невероятные истории любви». Документальный цикл (12+)15:50«Международные новости». Информационная программа
-PRO Деньги68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов-PRO ВалютуУраганы на побережье США негативно сказываются на курсе доллара-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика