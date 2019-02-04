Урок безопасности «Онлайн-зависимость»

5 февраля в отделе электронных ресурсов Областной детско-юношеской библиотеки пройдёт занятие для учащихся пятых классов гимназии № 5, посвященное безопасному поведению в сети Интернет.

Интернет-зависимость – то явление, которое в последние годы приобрело поистине впечатляющий размах. Особую опасность представляет она для детей и подростков, ведь им гораздо сложнее самостоятельно справиться с привычкой и вовремя остановиться в своём пристрастии к онлайн-жизни.

На занятии «Онлайн–зависимость: урок безопасности» пятиклассники узнают о том, что интернет не только облегчает жизнь, но и создает иллюзию, что ты живешь полноценной жизнью, которая протекает на экране монитора. Интернет-зависимость – это психическое расстройство, характеризующееся потерей самоконтроля, непреодолимым желанием находиться постоянно в сети интернет и неспособностью оттуда выйти. Проведенные исследования на предмет интернет-зависимости доказали, что длительное пребывание в сети приводит к изменению сознания и работы головного мозга, что в свою очередь ведет к потере обучаемости и возможности глубоко мыслить.

Школьники в ходе беседы узнают о риске компьютерной, игровой и онлайн-зависимости, обсудят правила пользования гаджетами и поведения в сети Интернет, увидят подборку видеороликов о безопасном поведении. В конце занятия ученики пройдут тест на компьютерную зависимость.