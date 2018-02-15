Урок гражданской активности провёл глава

Сколько стоит благоустроить детскую площадку, где лучше всего организовать автопарковку и можно ли оригинально оформить мусорные урны - эти и другие темы обсудили снежногорские школьники на открытом уроке, посвященном благоустройству.

На все вопросы старшекласников ответил глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров, который пришёл к ребятам в класс. Семён Михайлович представил презентацию, которая наглядно показывает, как выглядели в ЗАТО Александровск территории до начала реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды», и как преобразились эти места по итогу.

Глава подробно рассказал, о том какие работы были проведены в минувшем году, сколько средств уже затрачено на выполнение проектных мероприятий, рассказал о финансировании и планах на будущее.

Школьники с большим интересом слушали Семёна Михайловича, а после - началась активная дискуссия: ребята задавали много интересных вопросов, наперебой делились друг с другом своими мыслями по поводу преображения любимого города и ЗАТО в целом.

Руководитель местной администрации призвал юных александровцев принять участие в рейтинговом голосовании по выбору дизайн проекта благоустройства общественных территорий, которое пройдёт по всей стране 18 марта.

- В вопросах благоустройства нам очень важно мнение каждого жителя ЗАТО Александровск, в особенности молодёжи, которая во все времена мыслит нестандартно и креативно. Сегодня наш муниципалитет взял курс на современность, значит, каждый из вас обязан высказать своё мнение и отдать голос за понравившейся проект, - отметил Семён Кауров.

По его словам, инициативность граждан – важная составляющая любого проекта, в том числе и программы «Формирование комфортной городской среды».

- Ребята, важно понимать, что вы должны проявлять активность на всех этапах реализации проекта, чтобы конечный результат устроил всех нас, - подвёл итог необычной встречи глава администрации.