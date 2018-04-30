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Мурманская область. Арктика30.04.18 14:35

Урок парламентаризма для школьников прошел в Мурманской областной Думе

В региональном парламенте побывали ученики 7«в» класса гимназии №1 города Североморска. Знакомство жителей флотской столицы с органом законодательной власти началось с посещения кабинета председателя областной Думы. В большом зале заседаний первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, депутаты Лариса Круглова, Андрей Фоменко и Юрий Шадрин подробно рассказали школьникам об основных направлениях деятельности Думы, принимаемых законах и специфике парламентской работы.

- Мы очень рады возможности встретиться и поговорить с ребятами с активной жизненной позицией, – подчеркнул Владимир Мищенко, приветствуя юных североморцев. – Сегодня вы не за школьной партой, а в стенах областной Думы сможете познакомиться с историей парламентаризма в нашей стране, из первых уст получить информацию и услышать ответы на интересующие вас вопросы.

Ребята интересовались многим: как стать депутатом, какими необходимо владеть качествами парламентарию и кому проще работать в политике - мужчине или женщине.

О роли подрастающего поколения в законотворческом процессе говорили Председатель общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе Ольга Абрамова и ее заместитель Елена Трапезникова. Они отметили, что уже сегодня ребята сами могут участвовать в демократических процессах, развивая самоуправление в школе, пробуя себя в общественных движениях.

- Такие встречи полезны не только для ребят, но и для депутатов, которые могут пообщаться со своими будущими избирателями и узнать о волнующих их проблемах. Поэтому подобные экскурсии в областной Думе будут проводиться и в дальнейшем, - отметил первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.

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