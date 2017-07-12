Урок по безопасности провели спасатели для юных северян

Урок по безопасности прошёл сегодня у воспитанников детского оздоровительного лагеря при мурманской школе № 26. Вместо привычной экскурсии по Галерее безопасности Мурманской области (в советские годы известной как пожарно-техническая выставка Мурманска) представители территориального органа МЧС России, регионального Управления ГОЧСиПБ и Мурманского областного отделения ВДПО организовали ребятам интерактивное занятие по основам безопасности жизнедеятельности, в рамках которого юные северяне попробовали себя в роли спасателей и пожарных, но, главное, усвоили алгоритм действий в экстренной ситуации.

Со школьниками рассматривались самые различные сценарии возможных происшествий. Так, государственные инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области рассказали ребятам о правилах безопасности на воде в летний период; напомнили о том, что купание в водоемах нашего региона чревато для жизни; разъяснили, как правильно пользоваться индивидуальными средствами спасения и оказать помощь утопающему.

Конечно, важно не допускать самим таких экстренных ситуаций, но если все же они произошли, то юные мурманчане теперь точно знают, как бросать конец Александрова или надевать его. Ведь, школьники не просто посмотрели на действия спасателей, но сами попробовали спасти условного пострадавшего или наоборот - побывали в роли пострадавшего.

В рамках темы пожарной безопасности добровольцы дела борьбы с огнём объяснили ребятам принцип действия первичных средств пожаротушения. Следует отметить, что каждый из участников интерактивного занятия знал о необходимости применения огнетушителей, но вот воспользоваться им детям удалось впервые. Причем, специальным средством из порошкового огнетушителя ребята с энтузиазмом посыпали условный источник возгорания, а точнее «зеленую зону» перед входом в музейно-выставочный центр, и уже внутри самой Галереи безопасности выпускали аналогичную по задачам смесь из углекислотного огнетушителя.

Не обошли организаторы мероприятия и такую актуальную тему, как безопасность на отдыхе в лесу. Спасатели рассказали ребятам общие правила посещения природной среды и выживания, в том числе - в экстренной ситуации вызвать спасателей по номеру телефона 112; не уходить от места, где потерялись, но при этом защитить себя от холода, жары, дождя или ветра; максимально сделать себя видимым и слышимым (свистеть, стучать по деревьям, повесить как можно выше какую-либо вещь яркого цвета, разжечь костер и т.д.); экономно расходовать свои силы, еду и воду; и, самое главное, ни в коем случае не выходить на природу без родителей или взрослых.

Завершил мероприятие волонтер музейно-выставочного центра – учащийся Кадетской школы Мурманска - Тимофей Карьгин. Он не только показал и рассказал ребятам о своей уникальной коллекции средств индивидуальной защиты, которая представлена в рамках общей экспозиции посвященной Году гражданской обороны, но также объяснил правила надевания противогазов и дал возможность всем желающим «защитить» свои органы дыхания. Кстати, Тимофей добровольно пошёл в помощники работников Галереи безопасности Мурманской области и стал настоящим профессионалом. Он обладает хорошей дикцией, знанием материала и с юношеским энтузиазмом готов ответить на многочисленные вопросы посетителей, что заставляет последних погрузиться в атмосферу тех времен, когда создавались средства индивидуальной защиты.

Видео пресс-службы ГУ МЧС.