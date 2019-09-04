Уроки ОБЖ и противопожарная безопасность в школах

Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое главное – уносят человеческие жизни. От одной не потушенной спички может сгореть дом. Лучшая защита от пожара – знание и соблюдение правил пожарной безопасности. Поэтому важную и актуальную для многих тему будем обсуждать сегодня, 4 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с врио начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Мурманской области Игорем Зивой.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.