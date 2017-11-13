Уровень банкротств российских компаний в сентябре приблизился к историческому максимуму

Как сообщается в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в III квартале обанкротились на 3% больше компаний по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% - по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

Достигнутый по итогам августа-сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. Более того, значение сентября всего лишь на 2,1% ниже исторического максимума (октябрь 2009 года), говорится в обзоре.

Самая негативная динамика отмечена в строительном секторе. Здесь уровень банкротств в сентябре обновил исторический максимум - 242 российские строительные компании считались банкротами. Предыдущие максимумы были достигнуты в сентябре 2014 и марте 2015 года (по 241 компании).

В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям – в этих отраслях в сентябре 300, 33 и 29 компаний соответственно считались банкротами.

В транспорте и связи интенсивность банкротств увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом (60 компаний по состоянию на сентябрь).

В сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, по всей видимости, сохранилась на прежнем уровне, отмечают аналитики ЦМАКП (43 и 32 компании соответственно).

Сокращение числа юрлиц-банкротов зафиксировано лишь в сфере коммерческих услуг (193 компании), а также в металлургии, где ситуация наиболее благоприятная (всего 19 компаний).

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам третьего квартала зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.

Среди факторов, влияющих на ситуацию, аналитики отмечают отсутствие позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов, а также политику весьма консервативного снижения ключевой ставки ЦБ, пишет РИАН.