Уровень металлургического производства в 2019 году в Мурманской области вырос на 4,5%

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за 2019 год.

Как сообщает ведомство, в отчётном году в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 319 млрд рублей (175,7% к 2018 году в действующих ценах). Индекс производства составил 108,5% к 2018 году (в среднем по России – 102,3%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (58,7%), производство пищевых продуктов (28,9%), ремонт и монтаж машин и оборудования (5,9%), производство прочих транспортных средств и оборудования (3,1%).

Уровень металлургического производства в 2019 году вырос на 4,5% к 2018 году. Увеличилось производство никеля необработанного (на 2,3%), никелевого штейна и никелевых порошков (в 1,2 раза), рафинированной меди (на 3%), кобальта необработанного (на 5,8%) и алюминиевых сплавов (на 12,8%). При этом снизился выпуск первичного алюминия (на 1,3%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном году составил 119,1%. В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 1,7 раза), консервов рыбных (в 1,2 раза), филе рыбного мороженого (на 3,4%), свинины, кроме субпродуктов (на 7,4%).

В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 0,7%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 5,9%), говядины, кроме субпродуктов (на 45,4%), субпродуктов убойных животных (на 7%), колбасных изделий (на 1,4%), мясных полуфабрикатов (на 29,4%), хлебобулочных изделий (на 2,5%), молока, кроме сырого (на 6,1%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 9,9%), сыров и творога (на 6,4%).

Рост производства к 2018 году в сегментах «Ремонт и монтаж машин и оборудования» и «Производство прочих транспортных средств и оборудования» на 25,3% и 17,9% соответственно обусловлен неравномерным закрытием актов выполненных ремонтных работ с длительным циклом на предприятиях судоремонта.