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Мурманская область. Арктика27.02.18 09:53

Уровень металлургического производства в Мурманской области в прошлом году вырос на 17,8% к 2016 году

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2017 год, который  размещён на официальном сайте ведомства. Как сообщает министерство, уровень металлургического производства в Мурманской области в прошлом году вырос на 17,8% к 2016 году. Значительную долю в металлургическом производстве занимают два предприятия цветной металлургии:  АО «Кольская горно-металлургическая компания» (ПАО «ГМК «Норильский никель») – производит электролитный никель, медь и кобальт, карбонильные никелевые порошки, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов;  филиал ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ» (ОК «РУСАЛ») – осуществляет выплавку алюминия из привозного глинозема.

В связи с наращиванием поставок норильского файнштейна в результате реконфигурации производства ПАО «ГМК «Норильский никель» увеличились объёмы выпуска никеля необработанного (в 1,2 раза), меди рафинированной (на 5,2%), кобальта необработанного (на 3,2%).

Алюминия произведено на 5,5% больше, чем годом ранее. В 2017 году на Кандалакшском алюминиевом заводе в опытно-промышленную эксплуатацию введен комплекс печей закалки катанки, что позволило расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также повысить её конкурентоспособность.

Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 54,3 млрд рублей, превысив уровень 2016 года на 7,9%.

По итогам 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подорожал относительно 2016 года на 22,7%, медь – на 26,7%, никель – на 8,4%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 104,5%.

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