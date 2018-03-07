Уровень металлургического производства в Мурманской области в январе 2018 года вырос на 24,3%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2018 года и оценке основных показателей за этот период. Как сообщает ведомство, в Мурманской области в январе 2018 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 9,8 млрд рублей (119,3% к январю 2017 года в действующих ценах). Индекс производства составил 106,9% к январю 2017 года (в среднем по России – 104,7%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (54,4%), производство пищевых продуктов (30%), ремонт и монтаж машин и оборудования (5,4%), производство прочих транспортных средств и оборудования (3,5%). Уровень металлургического производства в январе 2018 года вырос на 24,3% к январю 2017 года преимущественно в результате увеличения объёмов выпуска никеля необработанного (на 25,8%), а также начала производства с IV квартала 2017 года нового вида продукции – никелевого штейна. При этом снизилось производство меди (на 12,7%) и кобальта необработанного (на 15,8%). Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 5,3 млрд рублей, что в 2 раза превысило уровень января 2017 года. Индекс цен в металлургии – 120,4%.

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 99,5%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах снизился на 14,8% - до 2,9 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров выросли на 5,6%. В натуральном выражении сократился выпуск мясных полуфабрикатов (на 25,7%), рыбы мороженой (на 7,5%), хлебобулочных изделий (на 6,7%), молока, кроме сырого (на 13,4%). В то же время увеличились объёмы производства филе рыбного мороженого (на 17,5%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 1,4%), консервов рыбных (на 17,8%), свинины, кроме субпродуктов, (на 11,3%), субпродуктов убойных животных (на 9,1%).

Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось в 2,7 раза, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 81,4% к январю 2017 года в результате снижения объема отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объем отгрузки продукции в отчетном периоде составил 5,8 млрд рублей (101,2% к январю 2017 года в действующих ценах). Индекс производства – 98,5% (в среднем по России – 97,8%).