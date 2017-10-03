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Мурманская область. Арктика03.10.17 08:15

Уровень металлургического производства в Мурманской области в январе-августе 2017 года вырос в 1,3 раза

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-августе 2017 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 87,6 млрд рублей (105,4% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 123,2% к январю-августу 2016 года (в среднем по России – 100,9%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (44,9%), металлургическое производство (37,3%), ремонт и монтаж машин и оборудования (8,8%), производство прочих транспортных средств и оборудования (4,3%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчетном периоде составил 110,7%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 3,2% - до 39,4 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров снизились на 7,2%.

Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности вносит производство рыбных продуктов (рыбы мороженой (рост на 4,9%), филе рыбного мороженого (на 14,3%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 15,1%), ракообразных (в 2,2 раза). Также сохраняется устойчивый рост производства мясных продуктов (свинины, кроме субпродуктов (на 12,4%), субпродуктов убойных животных (на 22,5%), мясных полуфабрикатов (на 20,4%), колбасных изделий (на 2,2%). В то же время сократился выпуск рыбных консервов (на 6,5%), хлебобулочных изделий (на 12,8%), молока (на 14,5%), кисломолочных продуктов, кроме творога (на 8 %), сыров и творога (на 5,6%).

Уровень металлургического производства в январе-августе 2017 года вырос в 1,3 раза к соответствующему периоду 2016 года. В связи с наращиванием поставок давальческого сырья (норильского файнштейна) в результате реконфигурации производства ПАО «ГМК «Норникель» увеличились объёмы выпуска никеля необработанного и меди рафинированной (в 1,3 раза), кобальта необработанного (на 14,9%).

Алюминия произведено на 6,3% больше, чем годом ранее. Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 32,7 млрд рублей, превысив уровень января-августа 2016 года на 4,2%.

По итогам 8 месяцев 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подорожал относительно аналогичного периода 2016 года на 21,4%, медь – на 24,2%, никель – на 8,8%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 100,6%.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 118,1% в результате увеличения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,3 раза, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях. 

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