Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

Как сообщает ведомство, уровень металлургического производства в Мурманской области в январе-марте текущего года вырос в 1,3 раза к соответствующему периоду 2016 года. В связи с наращиванием поставок норильского файнштейна в результате реконфигурации производства ПАО «ГМК «Норильский никель» увеличились объемы выпуска никеля необработанного (в 1,3 раза), меди (в 1,5 раза), кобальта необработанного (в 1,6 раза).

Производство алюминия в отчётном периоде выросло на 5,7%. На Кандалакшском алюминиевом заводе в рамках модернизации литейного отделения запущен в эксплуатацию новый прокатный стан «Properzi», что позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

Объём отгруженной продукции в действующих ценах сократился на 14,8% к январю-марту 2016 года до 9,5 млрд. рублей, главным образом в связи со снижением производства цветных металлов из собственного сырья.

По итогам 3 месяцев 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подорожал относительно аналогичного периода 2016 года на 22,1%, медь – на 25%, никель – на 20,9%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 99,4%.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 117% в результате увеличения объема отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло на 17,4%, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.