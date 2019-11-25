В прошедшее воскресенье отмечался День матери. Это большой общечеловеческий праздник, который занимает особую нишу в календаре. И это неудивительно, ведь для каждого человека мама является самым главным человеком в жизни.

Праздник «День матери» отмечается практически во всех странах мира. В России он был утверждён Указом Президента России от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери». Эта дата приходится на третье воскресенье ноября.

Материнство считается одним из важнейших этапов в жизни женщин.

Уровень рождаемости в Мурманской области в 2018 году составил 9,8 родившихся на 1000 человек населения, в целом по России – 10,9. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка – 28,9 года.

В 2018 году в нашем регионе родились 7364 ребёнка. Первыми в семье родились 2794 малыша, вторыми – 3010, третьими и последующим – 1560 детей.

Счастливыми мамами двойняшек стали 128 женщин, тройняшек – 4 представительницы прекрасного пола.