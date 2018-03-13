Уровень трудоустройства выпускников с высшим техническим образованием в Мурманской области составляет более 70%

Губернатор Марина Ковтун вчера встретилась с курсантами Мурманского государственного технического университета. Глава региона ответила на вопросы молодых людей о наиболее востребованных в нашем регионе специальностях, особенностях и конкурентных преимуществах экономической системы края, роли молодёжи в политике, поделилась взглядами руководителя на принципы подбора кадров на производстве и в госуправлении.

Наиболее востребованными в настоящий момент на рынке труда Мурманской области являются медицинский и педагогический профили, профессии судоводителя, электротехника и судомеханика, специалисты горного дела и металлургии, строители и энергетики, привела оперативные данные службы занятости населения региона Марина Ковтун. Уровень трудоустройства выпускников с высшим техническим образованием в регионе составляет более 70%, выпускников среднего профессионального образования – порядка 75-80.