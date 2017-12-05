Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, с 27 ноября по 3 декабря текущего года на территории региона регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Случаев заболеваний гриппом и тяжёлого течения ОРВИ не зарегистрировано.

Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.

Данные вирусологического мониторинга подтверждают циркуляцию вирусов негриппозной этиологии в Мурманской области: обследовано 16 человек, вирусы гриппа не обнаружены.

Эпидемиологическая обстановка позволяет продолжать кампанию по вакцинации против гриппа. По состоянию на 30 ноября 2017 года привито 41,07% населения в муниципальных образованиях, поднадзорных Управлению.