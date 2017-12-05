Мурманская область. Арктика05.12.17 09:32
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, с 27 ноября по 3 декабря текущего года на территории региона регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Случаев заболеваний гриппом и тяжёлого течения ОРВИ не зарегистрировано.
Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.
Данные вирусологического мониторинга подтверждают циркуляцию вирусов негриппозной этиологии в Мурманской области: обследовано 16 человек, вирусы гриппа не обнаружены.
Эпидемиологическая обстановка позволяет продолжать кампанию по вакцинации против гриппа. По состоянию на 30 ноября 2017 года привито 41,07% населения в муниципальных образованиях, поднадзорных Управлению.
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