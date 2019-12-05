Уровень занятости населения в Мурманской области в III квартале текущего года выше среднероссийского показателя

На этой неделе Росстат назвал регионы с самой тяжёлой ситуацией на рынке труда. В среднем по России уровень безработицы, по данным за третий квартал, составляет 4,4%, уровень занятости - 59,7%. Среднее время поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу примерно каждый пятый безработный (21,6%).

Регионы ранжируются от 1 до 85 по каждому из четырех показателей. Место в рейтинге напряженности на рынке труда определяется как средний балл из четырёх. Чем ниже такие показатели, как «Уровень безработицы», «Среднее время поиска работы безработными» и «Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более», и чем выше показатель «Уровень занятости», тем лучше в регионе ситуация с трудоустройством (в последнем случае в регионе под № 1 уровень занятости самый высокий, а в под № 85 — самый низкий).

Наихудший результат в рейтинге напряженности на рынке труда показали Северная Осетия — Алания (83,8 балла), Карачаево-Черкесия (82,8), Тува (80,8 балла) и Дагестан (77,8). В Северной Осетии самый низкий уровень занятости в стране: работа есть лишь у 47% жителей республики.

По итогам 2018 года самым благополучным в плане ситуации на рынке труда был Чукотский автономный округ, набравший тогда 2,25 балла. За ним следовали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. По итогам третьего квартала 2019 года наиболее стабильная обстановка на рынке труда зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 балла), Санкт-Петербурге (5,8), Татарстане (8,0 балла), Москве (10,3), Камчатском крае (10,5 балла).

Как сообщает врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области Т.С. Куликова, уровень занятости (доля занятого населения в общей численности населения обследуемого возраста*) в Мурманской области в III квартале текущего года составил 65,9% (по России - 59,7%); уровень безработицы (доля безработных в численности рабочей силы) за этот же период в нашем регионе 4,5%, чуть выше среднероссийского показателя - 4,4%. Средняя продолжительность поиска работы безработными гражданами Мурманской области составляет 5,3 месяца (по России - 6,4 мес.). Доля граждан, искавших работу более 12 месяцев (от общей численности безработных) в нашем регионе составляла 14,6% (по России - 21,6%).

По данным комитета по труду и занятости населения Мурманской области, уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе в III квартале 2019 года составил 1,4 процента, в целом по России (по данным Роструда) – 0,9 процента.

Как отметили в Мурманскстате, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утверждённым распоряжением правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями), формирование статистической информации по данным выборочного наблюдения рабочей силы в муниципальном разрезе не предусмотрено.

* - по населению в возрасте 15 лет и старше.