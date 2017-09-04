«Урожай – 2017» приходит в Мурманск

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска приглашает мурманчан посетить сельскохозяйственную ярмарку «Урожай – 2017», которая будет проводиться 9-10 сентября в районе дома № 51 по Кольскому проспекту (территория гипермаркета «Твой»). Время работы ярмарки - с 11.00 до 19.00.

На ярмарке в широком ассортименте будет представлен широкий ассортимент продуктов местных товаропроизводителей, овощи, фрукты, бахчевые культуры, мёд и продукты пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов по доступным ценам.

Торжественное открытие ярмарки состоится в субботу, 9 сентября, в 13 часов. Гостей ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.