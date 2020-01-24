Ушёл на рыбалку и... В Кольском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 23 января тела мужчины в устье реки Туломы в районе гаражного кооператива поселка Мурмаши.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, после получения сообщения об обнаружении тела для проведения осмотра места происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, а также телесных повреждений на теле погибшего, свидетельствующих о совершении в отношении него какого-либо преступления, не обнаружено.

Личность погибшего установлена, им оказался житель Мурманска, 1950 года рождения. 22 января мужчина вышел из дома на рыбалку, после чего перестал выходить на связь.

В ходе процессуальной проверки назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. Устанавливаются и опрашиваются родственники погибшего, а также возможные очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.