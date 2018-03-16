Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году в России составил 177,5 млрд рублей, удалось вернуть 100,5 млрд. Об этом сообщил начальник антикоррупционного главка МВД РФ Андрей Курносенко в опубликованном 16 марта интервью в газете «Коммерсантъ».

- В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тысяч человек. Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть, - сказал Курносенко.

- Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 млрд рублей, - добавил начальник главка.